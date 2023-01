Chiara Ferragni e Fedez avrebbero acquistato una mega villa a Pognana Lario, incantevole borgo sulle Lago di Como. E’ quanto riportato dal settimanale Chi, che ha sorpreso il clan Ferragnez mentre visitava la lussuosissima dimora con parco privato e piscina, che si trova sulla riva opposta di Villa Oleandra, la residenza di George Clooney.

L’imprenditrice digitale e il rapper hanno confidato ai propri follower di avere una novità da annunciare, ma non si tratta di una terza gravidanza, come raccontato dalla stessa Chiara. E’ probabile che i due si riferissero proprio all’acquisto di una dimora sulle sponde del Lago di Como, luogo che spesso scelgono per trascorrere le proprie vacanze con la famiglia al completo. I Ferragnez non hanno ancora rivelato nulla di ufficiale, ma per il settimanale condotto da Alfonso Signorini avrebbero già concluso l’acquisto: 900 metri quadrati su due piani per un valore stimato intorno ai 5 milioni di euro.

Del resto, Chiara Ferragni non ha mai nascosto il suo amore per il Lago di Como, definendolo in più di un’occasione “Il mio posto preferito”. Spesso, infatti, sia nei weekend che durante i periodi di vacanze, il clan Ferragnez trascorre lì giorni di relax in lussuosi alberghi e residente da sogno.

Raggiunto dal portale quicomo.it, il sindaco di Pognana Lario, Claudio Corbella, ha dato il suo personale benvenuto alla coppia più social d’Italia: “Non conosco personalmente Federico Lucia e Chiara Ferragni ma mi sembrano una coppia con buon senso e capacità, quindi non posso che essere molto contento e dare loro il benvenuto a Pognana Lario! Speriamo anche sia possibile, in un futuro conoscerli per poter fare qualcosa insieme a loro”.