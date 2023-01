Domani, sabato 21 gennaio, andrà in onda la terza puntata di C’è Posta per Te. L’appuntamento è fissato per le ore 21,25 in prima serata su Canale 5.

Maria De Filippi, oltre ad accogliere in studio le persone pronte a raccontarsi nel people show, ospiterà anche due invitati celebri: Stefano De Martino e Massimo Ranieri.

Lo showman napoletano è molto legato a Maria De Filippi e a C’è Posta per Te. La sua carriera è iniziata proprio ad Amici, dove da allievo ballerino è diventato ballerino professionista. Poi l’approdo in Rai, prima come conduttore di Made in Sud, e adesso con uno show tutto suo, Bar Stella.

Anche Massimo Ranieri è stato ospite del people show di Canale 5 in passato. Nel 2020, il cantante ha messo a disposizione il suo supporto ad una famiglia presente in studio.