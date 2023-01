Isola dei famosi: Ilary Blasi porta nel reality il suo fidanzato Bastian.

Novità in arrivo a L’Isola dei famosi. Ilary Blasi è stata confermata alla conduzione, così come Alvin che, però, passa da inviato ad opinionista. I nuovi concorrenti, da quanto si legge sul web, saranno coppie famose: non solo fidanzati ma anche familiari. Tra i papabili concorrenti troviamo Marco Mazzoli e Paolo Noise, conduttori radiofonici de Lo Zoo di 105, Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri, cavalieri di Uomini e Donne, Veronica Cozzani, mamma di Belén e Cecilia Rodriguez, Loredana Lecciso e sua figlia. Ma nulla è ancora deciso. Incerto anche il ruolo dell’inviato in Honduras.

Il nuovo compagno di Ilary Blasi a L'Isola dei Famosi

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi partirà verso il mese di aprile, ma i vertici del programma si stanno già muovendo per costruire il cast. Da qualche giorno gira in rete una clamorosa voce. Sembrerebbe che Ilary voglia il suo nuovo fidanzato Bastian Muller come inviato in Honduras. Ad oggi, la conduttrice è più felice che mai con il suo nuova more, e ora potrebbe mostrarlo anche al mondo della televisione. Nei corridoi di Cologno Monzese si vocifera, infatti, che la Blasi voglia portare con sé l’imprenditore tedesco a L’Isola dei Famosi.

Ovviamente, si tratta esclusivamente di rumors, come lo sono quelli che vorrebbero Can Yaman come inviato in Honduras al posto di Paolo Ciavarro. A quanto pare, però, l’accordo con i manager dell’attore turco non sarebbe andato a buon fine. Ed ecco la “genialata” di Mediaset, che vorrebbe sfruttare al meglio la nuova relazione di Ilary Blasi, portando la sua nuova fiamma nel survivor show di Canale 5.