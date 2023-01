Il turbolento rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, dopo la furibonda litigata di questa notte, è diventato argomento di discussione anche per gli altri inquilini della Casa del Grande Fratello Vip. Se da una parte c’è chi si mostra comprensivo rispetto agli atteggiamenti dell’influencer campana, dall’altro, invece, c’è chi l’accusa di voler passare per vittima. Insomma, il dibattito tra i vipponi è apertissimo.

Nuova discussione tra Edoardo e Antonella

Nella zona beauty del loft di Cinecittà, Edoardo viene a conoscenza del fatto che si parla proprio dei Donnalisi, e si sfoga con Davide Donadei che, però, sembra prendere le difese di Antonella. Il volto di Forum cerca di motivare la sua posizione nei confronti della fidanzata, e si mostra infastidito dal fatto che quest’ultima lo abbia offeso e sminuito. “Non ha alcuna sensibilità”, dice arrabbiatissimo Donnamaria.

Davide riconosce che Antonella alcune volte si lasci andare con dei modi diretti e bruschi, ma ritiene comunque che bisogna essere più comprensivi. Donnamaria non è d’accordo: dal suo punto di vista si può essere comprensivi con chi ha realmente voglia di costruire qualcosa, e non con chi mette al primo posto sé stessa e il gioco. “Quando parlo con lei cerca sempre di portare i discorsi in direzioni strane”, dice Edoardo riferendosi al fatto di non trovare nella fidanzata una reale trasparenza.

Donadei categorico: "O chiudete o continuate"

“O chiudete o continuate”, chiosa categorico Davide Donadei. Donnamaria, dal canto suo, continua a palesare il suo risentimento per le offese ricevute da Antonella, e per averlo sminuito come persona e come uomo: “Parli di sensibilità e poi mi offendi”, dice molto infastidito. La Fiordelisi rispedisce al mittente le accese, e nega di averlo offeso o di aver parlato male nei suoi confronti. Donadei li invita a chiarire, e se dovessero riconoscere di essere incompatibili, suggerisce ad entrambi di chiudere definitivamente il rapporto piuttosto che continuare a litigare. Ma Antonella non accetta nessun confronto, e palesemente infuriata si allontana dalla zona beauty, lasciando Edoardo a proseguire il suo sfogo da solo.

Non è di certo la prima volta (e non sarà l’ultima) che i Donnalisi si accusano reciprocamente e litigano pesantemente. Ma, dopo la furibonda discussione di questa notte, è difficile ipotizzare che possano tornare ad essere una coppia.