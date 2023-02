Francesca Chillemi, la protagonista della serie tv Che Dio ci aiuti in onda su Rai1, questa mattina, lunedì 6 febbraio, è stato ospite di Fiorello a Viva Rai 2, programma che va in onda tutte le mattine dalle ore 07,30 alle ore 8,00.

La Chillemi, vestita da suora, si esibita per strada, insieme al corpo di ballo, in una performace sulle note della colonna sonora di Nino Rota La Passerella di Otto e Mezzo, del film di Federico Fellini Otto e mezzo. La temperatura a quell’ora era di 2 gradi.

La gag tra Fiorello e Francesca Chillemi

Subito dopo è entrata nel glass, lo studio che ricorda l'atmosfera intima e calda dei bar che ci ospitano la mattina, dove ad attenderla c’era Fiorello, insieme a Fabrizio Biggio e al cast del morning show. “Ecco Francesca Chillemi, la suora più amata d’Italia”, l’accoglie Fiorello. “Novizia! Mi avete fatta diventare suora qua”, risponde divertita la Chillemi. “Cosa si prova a ballare con un temperatura di 2 gradi?”, le chiede Fiorello. E lei: “Ho scoperto una settimana fa di essere allergica al freddo. Comunque mi sento ringiovanita. E' la prima volta che mi vesto da suora perché in Che Dio ci aiuti sono una novizia”. “Allora è uno scoop – ribatte Fiorello -. Ti abbiamo suorata”.

Poi il conduttore di Viva Rai 2 sottopone la Chillemi ad una serie di domande. “Nella tua lunga carriera hai avuto sempre partner fichissimi, uno più bello dell’altro: Lino Guanciale, Can Yaman. Cosa si prova a stare vicino ad uno come me?”. “Io accanto a te mi sento emozionata – risponde Francesca -. Se vuoi venire a fare un serie insieme a me mi faresti un regalo”.

La Chillemi si esibisce nel brano di Vasco Rossi "Albachiara"

Fiorello: “Tu sai fare un sacco di cose: l’attrice, la modella, la mamma, hai vinto Miss Italia e sai anche cucinare. Ma c’è una cosa che non sai fare?”. “Cantare”, risponde la Chillemi. Fiorello prende la palla al balzo: “Tu hai accanto a te la cintura nera di karaoke”. La invita, pertanto, a cantare la sua canzone del cuore. Francesca sceglie Albachiara di Vasco Rossi.

Al termine dell’esibizione, Fiorello le dice: “Ti posso dire? Avevi ragione”. E giù un sacco di risate. “Mi vergogno…”, dice imbarazzata l’attrice. “No, sei stato coraggiosa, ti fa onore”, la consola Biggio. “Avresti potuto farlo solo qua, e l’hai fatto”, conclude divertito Fiorello.