Dopo l’accesissimo confronto di questa notte, Oriana Marzoli si ritrova a parlare del suo rapporto con Daniele Dal Moro con Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia.

Il fratello di Guendalina sembra aver ben compreso il carattere dell’ex tronista: “Lui è molto orgoglioso. Non riesce ad andare oltre, si sente la terza scelta”, commenta Tavassi riferendosi al passato interesse della modella venezuelana nei confronti di Antonino Spinalbese e Luca Onestini.

Tavassi sugli Oriele: "Non vedo un futuro per loro"

L’ingresso di Martina Nasoni nella Casa del Grande Fratello Vip ha sparigliato le carte, e secondo Edoardo potrebbe mettere ancora più a rischio la già burrascosa relazione degli Oriele: “Adesso, in maniera inconscia, farà dei paragoni sui comportamenti tuoi e di Martina”. Secondo Tavassi, le due sono molto diverse caratterialmente, e Daniele farà riferimento alla pacatezza e alla tranquillità di Martina per commentare negativamente il carattere esuberante e gli aspetti che non gradisce della personalità di Oriana.

“Nei rapporti l’inizio è la parte più bella”, prosegue il vippone, convinto che il rapporto tra gli Oriele non sia nato nel modo migliore, e che i due non stiano gettando le giuste basi per una relazione futura. “Tu gli piaci, io sono convinto. Se non ti piace una persona non ti arrabbi, ma lui non riesce a superare queste cose”, aggiunge Tavassi, convinto dell’interesse di Daniele. Ma nonostante l’attrazione reciproca tra la Marzoli e Dal Moro, Edoardo è convinto che i due non hanno futuro, ed entrambi dovrebbero capire che, visti i loro problemi, forse è il caso che accettino che le cose non possono funzionare. “E’ una questione di maturità da parte di entrambi. L’unico consiglio che posso darti è vedere se lui sente la tua mancanza”, dice Tavassi rivolgendosi ad Oriana, consigliandogli di prendere le distanze da Daniele per osservare la sua reazione.

La conversazione si conclude con la venezuelana che svela la sua paura più grande: “Il bello sarebbe che loro due finiscono insieme”, commenta ironicamente la Marzoli, timorosa di dover assistere ad un ritorno di fiamma tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni.