La prima serata della 73esima edizione del Festival di Sanremo, oltre che per la presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per il monologo di Roberto Benigni e per il debutto nelle vesti di co-conduttrice di Chiara Ferragni, verrà ricordata per la performance “discutibile” di Blanco.

La follia di Blanco sul palco dell'Ariston

L’artista, vincitore di Sanremo 2022 in coppia con Mahmood con il brano Brividi, è stato tra gli ospiti della “prima” all’Ariston. Ad un certo punto, durante la sua esibizione, l’artista ha completamente perso la testa, iniziando a distruggere gli arredi floreali presenti sul palco perché “non si sentiva in cuffia”. Il cantante è stato letteralmente subissato dai fischi del pubblico, mentre l’imbarazzatissimo Amadeus ha cercato di riportare la calma gestendo la situazione con grande professionalità.

Le parole di Amadeus

Questa mattina, nel corso della consueta conferenza stampa, il direttore artistico è entrato nel dettaglio di quanto accaduto ieri sera: “Era previsto che lui dovesse fare qualcosa di particolare, anche dare un calcio alle rose, coricarsi o rotolarsi. Ma non era assolutamente previsto quello che è successo, e io non potevo saperlo. Stamattina mi ha chiamato lui: era dispiaciutissimo e chiede scusa. Io lo conosco, è uno dei più grandi talenti della musica italiana. Ha sbagliato, gliel’ho detto anche io. Ha scaricato la rabbia tipica della sua età sui fiori, ma non per mancanza di rispetto. Non ha chiesto di essere capito, ma ha chiesto solo di essere perdonato perché è il primo consapevole di aver sbagliato. Ma a vent’anni, può capitare. Non gli vorrei buttare la croce addosso: voglio accettare le sue scuse con serenità”.

Fedez, frecciatina a Blanco?

La “furia” di Blanco andata in scena sul palco dell’Ariston ha inevitabilmente sollevato un enorme polverone mediatico. Fedez, che si trova a Sanremo per condurre il suo podcast Muschio Selvaggio, nel suo ultimo posto su Instagram in cui appare in compagnia della moglie, Chiara Ferragni, nella didascalia ha scritto: “Città dei fiori”. Il post è stato letteralmente inondati di commenti, e in molti di essi i follower del rapper meneghino sospettano che si sia trattata di una vera e propria frecciatina rivolta a Blanco per il disastro di cui si è reso protagonista ieri sera.

“A Blanco non piace questa caption”; “Blanco ha lasciato la chat”; “Attenzione a Blanco, allora”; “Cit. Blanco”; “Non farti sentire da Blanco”. Questi alcuni dei commenti ironici scritti sotto al post di Fedez.