Si fanno sempre più insistenti le voci su una presunta crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne e l’ereditiere della nota fabbrica di armi fanno coppia fissa da più di due anni, e in più di un’occasione l’ex protagonista del dating show di Maria De Filippi ha ribadito il suo amore per il fidanzato, con il quale di recente ha anche condiviso una vacanza ai Caraibi.

Crisi tra Giulia De Lellis e Carlo Gussalli Beretta?

Tuttavia, stando a quanto riportato da The Pipol Gossip, la relazione tra Giulia e Carlo starebbe attraversando un momento di crisi. “Molti stanno iniziando ad alimentare sempre di più un serio dubbio: sono ancora fidanzati? – scrive la nota pagina Instagram -. C’è una crisi profonda tra loro? Uno dei tanti motivi che ha scatenato la curiosità è stato anche un episodio in particolare: due giorni fa, la mamma di lui, ha festeggiato il suo compleanno. Giulia, oltre a non lasciare nessun commento pubblico di auguri alla ‘suocera’, non si è nemmeno presentata al party. I due sono distanti fisicamente: lui infatti è a Verona e lei è volata negli Stati Uniti per assistere al Super Bowl 2023, l’evento sportivo dedicato alla finale della NFL, la lega di football americano”.

Giulia De Lellis, un indizio social fa impazzire i fan

Nel frattempo, nelle ultime ore è emerso un indizio social portato alla luce dall’influencer ed esperto di gossip Amedeo Venza: “Giulia De Lellis manda in tilt i suoi fan con una story su Instagram dove commenta una canzone molto importante per lei – scrive Venza -. La canzone è la stessa dell’ultima esterna a Uomini e Donne con Andrea Damante”. Il brano in questione è Stay, cantato da Rihanna insieme a Mikky Ekko.

La storia tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è finita nel settembre 2020 dopo un lungo tira e molla. Il fatto che l’influencer romana abbia condiviso la stessa canzone dell’ultima esterna fatta a Uomini e Donne con il suo ex è una semplice coincidenza o sotto c’è dell’altro?