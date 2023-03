Nella Casa del Grande Fratello Vip, il rapporto tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro continua ad essere irto di ostacoli che, con il passare dei giorni, sembrano diventare sempre più insormontabili.

L'ira di Daniele Dal Moro si abbatte su Oriana Marzoli

L’imprenditore veneto, irritato dai comportamenti della modella venezuelana, a fine puntata sbotta. A scatenare la sua ira una domanda infelice della “reina”: “Mi hai nominato?”. L’ex tronista va su tutte le furie: un quesito del genere non dovrebbe essere nemmeno posto. Oriana è mortificata, non si aspettava una reazione simile. Daniele è stanco di essere additato come esagerato. Conoscendolo, non può credere che le sia sorto un dubbio del genere. Forse la Marzoli non ha ancora capito com’è fatto. Lui non ha intenzione di litigare, per questo chiede a “bebe” di evitare di discutere.

“Impara anche a trattarmi”, risponde Oriana, che trova la reazione di Dal Moro spropositata. Ribadisce di aver sbagliato a parlare con Martina Nasoni, ma vorrebbe andare avanti, e tutto questa non le sembra un buon motivi per interrompere la conoscenza. Dal Moro, nervoso, spiega di voler stare da solo. La venezuelana comprende non comprende i suoi stati d’animo e non capisce le sue esigenze. “A te interessa solo di te. Ho sprecato tempo”, tuona Daniele.

Sconvolta, Oriana lascia perdere Dal Moro e va in veranda a sfogarsi con Luca Onestini. Visibilmente scossa, la vippona riflette su quanto accaduto: anche lei non ne può più di discutere. “Lo sai che è così”, dice Onestini. Tuttavia, Oriana non pare voler perdonare il veneto. L’ha accusata di tirare fuori il peggio di lui, la ferisce continuamente dicendole tutto quello che gli passa per la testa senza mai filtrare le informazioni.