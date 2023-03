La puntata del Grande Fratello Vip di ieri, giovedì 9 marzo, è stata complicatissima per i concorrenti. Alfonso Signorini, in apertura, ha chiamato Edoardo Tavassi in Confessionale per comminargli un’ammonizione. L’ex naufrago de L’Isola dei Famosi, infatti, ha lanciato per aria stecca da biliardo, pronunciando poi frasi piuttosto volgari. Poi è stato il turno di Edoardo Donnamaria, che è stato espulso dal reality per via di alcuni affermazioni ingiuriose rivolte ad Antonella Fiordelisi.

Come se non bastasse, al termine della puntata è scoppiata un’accesissima lite tra Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli, e proprio il comportamento dell’imprenditore veneto potrebbe costargli la squalifica. Nel mentre, a dire la sua su quanto accaduto è stato Luca Onestini il quale, dopo aver visto Daniele perdere completamente le staffe, si è scagliato contro la produzione: “Riprendono Tavassi per una stecca e Daniele che sta facendo il disastro, allora?”, sono state le parole dell’ex di Ivana Mrazova.

La stretta “puritana” imposta al Gf Vip dai vertici Mediaset potrebbe dunque mietere un’altra vittima dopo Edoardo Donnamaria. Parliamo proprio di Daniele Dal Moro che, visti i presupposti, è destinato a breve a lasciare per sempre la Casa più spiata d’Italia.