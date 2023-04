Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Nicole Santinelli è finita sotto i riflettori a causa di uno scontro particolarmente acceso con Roberta Di Padua.

E’ ormai cosa nota che tra le due non corra assolutamente buon sangue, soprattutto in seguito agli apprezzamenti rivolti dalla dama del Trono Over ad uno dei corteggiatori della tronista, Andrea. Quest’ultimo avrebbe sempre rifiutato l’invito della Di Padua di potersi conoscere perché interessato esclusivamente alla Santinelli. Ma in più di un’occasione Roberta è intervenuta criticando l’atteggiamento di Nicole, arrivando anche a definirla “freg*a moscia”.

Non a caso, nelle ultime puntate andate in onda, le due “nemiche” hanno avuto diversi scontri verbali particolarmente accesi, arrivando persino a “minacciarsi” di aspettarsi fuori dagli studi. Ma, il vero coup de theatre si sarebbe verificato durante la registrazione di Uomini e Donne del 7 aprile.

Le anticipazioni delle registrazioni del 7 aprile

Stando alle anticipazioni riportate come sempre da Lorenzo Pugnaloni sulla sua pagina Instagram, durante un ballo, il corteggiatore Andrea avrebbe dato un bigliettino a Nicole Santinelli in cui c’era scritto “Devi credermi, str***a”. Il fatto è stato immediatamente notato da Riccardo Guarnieri, che l’ha subito riportato alla redazione. Da qui è scoppiato un vero e proprio caso. Nicole si è difesa sostenendo che non sapeva che non era a conoscenza del fatto che non si potessero ricevere bigliettini, e riteneva che non fosse un fatto così rilevante. Per questo motivo è stata attaccata dall’intero parterre, compresa, ovviamente, Roberta Di Padua.

La dama del Trono Over ha colto la palla al balzo e, nel criticare la Santinelli, le ha dato della “falsa”. Da qui è nato un nuovo scontro molto acceso tra le due. Inoltre, un altro corteggiatore della tronista, Cristian, vedendo quanto accaduto, ha deciso di eliminarsi, lasciando lo studio senza vedere neanche l’esterna.