Hanno destato clamore le anticipazioni relative alle registrazioni delle puntate di Uomini e Donne che andranno in onda nei prossimi giorni.

Oltre al caso “Armando Incarnato”, a finire nella bufera anche Nicole Santinelli e il suo corteggiatore Andrea Foriglio. Infatti, pare che quest’ultimo abbia passato un bigliettino alla tronista durante il consueto momento del ballo. Stando alle anticipazioni riportate come di consueto da Lorenzo Pugnaloni, lei si sarebbe giustificata dicendo che non era accaduto niente di importante, e proprio per tale ragione se ne era dimenticata.

Tra l’altro sembrerebbe che ci siano rimasti male anche gli altri pretendenti di Nicole, in particolare Cristian Di Carlo, il quale ha deciso di auto eliminarsi dal dating show di Canale 5.

Intanto sta girando sui social il momento incriminato in cui Andrea Foriglio passa il bigliettino a Nicole Santinelli. A questo punto i fan si chiedono se verranno presi provvedimenti al riguardo o se il caso si sgonfierà. Non ci resta che attendere le prossime puntate di Uomini e Donne per scoprirlo.