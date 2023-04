Separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi: prima decisione assunta dal il Tribunale civile di Roma.

I giudici hanno disposto che in favore della showgirl e conduttrice romana vada la villa all'Eur, abitata in questo momento da Ilary con i figli Christian, Chanel e Isabel, ed un assegno da 12.500 euro al mese per il sostentamento dei tre figli con cui vive.

“L'affidamento dei figli - scrive l’Ansa - resta condiviso. La decisione avrà validità per l'intera durata del processo. All'attenzione del giudice non c'era la questione legata ad un assegno di mantenimento per la conduttrice tv in quanto Blasi non aveva sollecitato nulla in tal senso”.

Si chiude così il primo round del duro scontro tra l’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Resta sospesa la disputa per la restituzione degli accessori della Blasi e i Rolex di Totti

Francesco Totti ed Ilary Blasi si erano incontrati venerdì 31 marzo presso il Tribunale civile di Roma assistiti dai rispettivi avvocati. In quell’occasione non fu trovato alcun accordo tra i due. Resta ancora sospesa la disputa per la restituzione di borse, scarpe e accessori griffati della Blasi e la collezione di orologi Rolex di Totti, che da soli valgono oltre 1 milione di euro.

Per gli avvocati difensori, Antonio Conte e Laura Matteucci per Totti, e Alessandro Simeone e Pompilia Rossi per Ilary, si prospetta un lavoro molto duro, dagli esiti incerti perché è difficile che la frattura tra gli ex coniugi possa essere ricomposta in via bonaria.

Intanto Ilary Blasi, all’inaugurazione dell’edizione 2023 de L’Isola dei Famosi, facendo in maniera neanche troppo velata, riferimento alla separazione dall’ex marito Francesco Totti, non si è lasciata sfuggire l’occasione per scoccare una frecciatina all’ex capitano giallorosso, offrendo in pasto al pubblico una battuta al veleno.