Com’è noto agli appassionati del gossip turco, Hande Ercel ha un nuovo fidanzato. Dopo aver definitivamente archiviato la storia d’amore Kerem Bursin, suo ex partner nell’amatissima fiction Love is in the air, la diva turca ha voltato pagina e ha iniziato una frequentazione con Hakan Sabanci.

Lui ha trentuno anni, ed è un importante uomo d’affari turco, nonché presidente del Consiglio di Amministrazione di Densa Denizcilik Holding, colosso del settore marittimo che vanta una flotta composta da oltre venti navi. La scorsa settimana, la nuova coppia erano tra gli invitati al matrimonio dell’attrice Eda Ece e del giocatore di basket dell’Andalou Efes e della nazionale turca, Bugrahan Tucer. Con loro anche la sorella Gamze Erçel e il marito Caner Yildirim.

Prima ancora, Hande e Hakan hanno partecipato alle nozze del fratello di lui, Haci, con Nazly Kayi, e in quell’occasione Sabanci ha presentato ufficialmente la nuova fidanzata ai genitori. Lunedì sera, invece, l’attrice e modella turca e il nuovo compagno hanno assistito al concerto dei Coldplay allo stadio “Meazza” di Milano.

La diva turca e il fidanzato hanno deciso di trattenersi in Italia, e hanno fatto tappa a Portofino, meta preferita di tantissime celebrità internazionali. La nuova coppia è stata paparazzata mentre è intenta a scambiarsi effusioni in una lussuosa struttura della località ligure.