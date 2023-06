Manca sempre meno al debutto su Canale 5 di una nuova attesissima soap, dal titolo My home my Destiny. Negli ultimi anni, Mediaset ha portato sul piccolo schermo diverse soap turche: da Bitter Sweet – Ingredienti d’amore a Day Dreamer – le ali del sogno, passando per Love is in the air e per finire con Terra Amara, ed è sempre stato un successo in termini di ascolti.

Adesso sta per arrivare My home my Destiny, la serie che andrà in onda a partire dalle prossime settimane. Al momento non c’è ancora una data ufficiale, ma non dovrebbe mancare molto, visto che la messa in onda è prevista per questa estate. Nel cast ci sarà una delle attrici turche più amate, soprattutto in Italia: stiamo parlando di Demet Ozdemir, partner di Can Yaman in Day Dreamer, fiction tutt’ora in onda su La 5.

Sarà proprio la diva ad interpretare il ruolo di protagonista nei panni di Zeynep, una ragazza di umili origini che da bambina è stata adottata dai datori di lavoro di sua madre. Diventata adulta, le viene imposto un matrimonio con un uomo appartenente all’élite della società. Ed è proprio in quel momento della sua vita che nella vita di Zeynep tornerà ad apparire la madre.

A completare il cast ci sono altri nomi importanti, come Zuhal Gencer, Senan Kara, Elif Sonmez, Ibrahim Celikkol, Incinur Dasdemir, Naz Goktan, Hulya Duyar e Fatih Koyunoglu.