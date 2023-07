Nonostante la loro relazione sia finita ormai da un pezzo, si continua a parlare di Giulia De Lellis e Andrea Damante, senza dubbio una delle coppie più note di Uomini e Donne.

I rumor su un possibile ritorno di fiamma

Seppur abbiano entrambi voltato pagina, legati rispettivamente a Carlo Beretta ed Elisa Visari, i fan della coppia, i Damellis, non smettono di fare ipotesi su un possibile ritorno di fiamma. Già alcuni mesi fa si era parlato di un riavvicinamento tra i due a seguito di una presunta crisi tra Giulia e il fidanzato, poi smentita dall’ex vippona.

Nelle ultime ore, invece, i due ex volti dal dating show di Canale 5 sono finiti nuovamente sotto la lente d’ingrandimento degli utenti sui social. Il motivo? Entrambi si trovano in vacanza a Mykonos, in Grecia: sono partiti lo stesso giorno, volando presumibilmente sullo stesso aereo, per poi finire a cena nello stesso locale. Lei in compagnia di alcuni amici, lui di Elisa. La De Lellis ha pubblicato una serie di storie su Instagram in cui ha scritto “Indovina perché rido”. In seguito, ha postato una foto in cui brinda “all’amore eterno”. I più attenti hanno notato che si trovava proprio nello stesso locale di Damante, intento a festeggiare il compleanno di un amico.

Giulia De Lellis punge Andrea Damante