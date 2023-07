Antonella Fiordelisi dà lezioni di latino ai suoi follower. L’influencer campana, una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Gande Fratello Vip, durante la sua permanenza nella Casa più spiata d’Italia, oltre che per la turbolenta storia d’amore con Edoardo Donnamaria, si è fatta notare per l’utilizzo di citazioni in latino, tanto che i suoi numerosi fan le hanno attribuito il soprannome di “Doc”.

L’ex vippona, evitando di prendersi troppo sul serio, ha deciso di inaugurare sul suo profilo TikTok, una rubrica nella quale insegna proprio il latino. “Buongiorno ragazzi e benvenuti alla prima lezione. Imparare il latino vi aiuta a capire meglio il significato delle parole italiane”, ha esordito la “professoressa” Fiordelisi.

Nella prima lezione, Antonella spiega ai suoi fan che in latino non ci sono gli articoli come nella lingua italiana, per poi passare alle declinazioni: “Sono cinque. La quarta e la quinta non sono molto usate perché ci sono pochissime parole che appartengono a queste due declinazioni”.

In pochissimo tempo, il video della “Doc” ha collezionato oltre diecimila like, e alcune centinaia di commenti. Per chi volesse, Antonella ha dato appuntamento alla prossima lezione!