Nell’ultima settimana si era paventato un possibile ritorno di fiamma tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Lo speaker radiofonico, infatti, aveva preso le difese dell’ex fidanzata dopo il video pubblicato da Fabrizio Corona, scagliandosi contro l’ex re dei paparazzi per il gesto di pessimo gusto di quest’ultimo. I numerosissimi fan della coppia iniziavano ad ipotizzare che i due avessero ripreso a frequentarsi, ma che non volessero condividere la notizia sui social.

Pochi istanti fa, però, Antonella ha fatto una precisa richiesta al suo fandom: “Visto che purtroppo qualcuno non vuole vedere la realtà dei fatti, chiedo alle persone che mi vogliono bene di non taggarmi più in fan cam o altre che possono farmi destabilizzare. Grazie”.

Dunque, almeno per il momento, nessuno ritorno di fiamma tra i Donnalisi, nonostante nel testo della sua nuova canzone, “Piccolo sole”, un passaggio chiave potrebbe lasciare una porta aperta: “Ciao piccolo sole, di cosa parliamo. Sei la cosa più bella, più bella che ho. E anche se adesso è un po’ che non ci sentiamo, non c’è futuro in cui non ci riproverò”.