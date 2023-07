Continua a far mormorare il web la nuova rottura, peraltro non ancora confermata, tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino.

Dopo la breve vacanza a Ponza in compagnia di Santiago e Luna Marì, i due non sono stati più avvistati insieme. Il conduttore partenopeo, alla presentazione dei palinsesti Rai, non indossava la fede, mentre la showgirl argentina aveva fatto sparire dai social le foto di coppia.

Pochi giorni fa è emersa una clamorosa indiscrezione: Belen avrebbe già un altro uomo. Si tratterebbe di un imprenditore di Bergamo con cui la Rodriguez è stata avvistata alla festa di compleanno di Ignazio Moser, futuro marito di sua sorella Cecilia. L’uomo si chiama Elio, e stando ad alcune fonti a lui vicine, conoscerebbe l’ex conduttrice de Le Iene sin dai tempi della relazione di quest’ultima con Antonino Spinalbese.

Alcune ore fa si sono aggiunti ulteriori retroscena. A svelarli è stata Deianira Marzano: “Una cosa è certa. Prossimamente uscirà tutto molto chiaro sui giornali in merito a Stefano e Belen. E resterete sbalorditi!”. Poi ha aggiunto: “Levatevelo dall’anticamere del cervello che Stefano abbia tradito Belen. Prossimamente uscirà il giornale e saprete come sono andati i fatti”.

Sembrerebbe, poi, che Stefano De Martino abbia smesso di mettere i like a Cecilia Rodriguez e a Ignazio Moser. Il motivo? Potrebbe essersi sentito tradito.