Venerdì 21 luglio sarà disponibile su tutte le piattaforme “Piccolo sole”, il nuovo singolo di Drojette, al secolo Edoardo Donnamaria. Il brano dell’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip, parla della sua tormentata storia con Antonella Fiordelisi, nata proprio tra le mura della Casa più spiata d’Italia, e giunta all’epilogo alcune settimane fa, dopo poco più di sette mesi.

Il testo di "Piccolo sole"

“Ciao piccolo sole, di cosa parliamo. Sei la cosa più bella, più bella che ho. E anche se adesso è un po’ che non ci sentiamo, non c’è futuro in cui non ci riproverò […]. Mi hai aperto il cuore e non lo so cosa hai trovato dentro, ma rifarei più o meno tutto, giuro non mi pento. Ti sento dentro, sei una lama nello stomaco, voglio morire per te. Non pensarci e rispondi al telefono che c’è un messaggio per te […]”. E’ questo uno dei passaggi chiave della canzone scritta dall’ex vippone, riferito chiaramente alla sua storia con l’influencer campana, alla quale ha già dedicato un suo precedente brano dal titolo “Il cielo stanotte”.

"Piccolo sole è un pezzo della mia vita per il quale ho pianto e sputago sangue"

“Il 21 luglio esce Piccolo sole, un pezzo della mia vita per il quale ho pianto e sputato sangue”, ha scritto Edoardo in un lungo post su Hive, nuovo social che utilizza dopo aver sospeso il suo account Twitter. Pochi minuti fa, l’ex gieffino ha pubblicato un primo spoiler della canzone sul suo profilo TikTok.

Il testo di Piccolo sole è scritto da Edoardo, mentre la parte musicale è sua con l’aiuto di Italo Leonardo Rangel Espino. A produrre il brano è stato Swann. Ecco cos’ha svelato Donnamaria a Allmusicitalia.it: “Piccolo sole nasce in un momento di lontananza forzata, da un amore forte è passionale ma allo stesso tempo conflittuale, quell’amore travolgente, punzecchiante, un vortice vicino è distante. A volte bisogna allontanarsi per ritrovarsi. Piccolo sole è anche il nomignolo di quella sinergia che si crea in una coppia in totale tenerezza, rappresenta quella complicità che nasce dall’intimità di un rapporto. Piccolo sole è un messaggio positivo di speranza per un mondo migliore… ‘cos’è il sole se non luce ed energia allo stato puro? Il sound di questo brano è una miscela”.