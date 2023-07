Le riprese della seconda stagione di Viola come il mare hanno avuto ufficialmente inizio. Sull’account Twitter ufficiale di Lux Vide è stato pubblicato uno scatto del primo ciak del secondo capitolo della popolarissima fiction light crime. Nella foto ci sono i protagonisti Can Yaman (Francesco Demir) e Francesca Chillemi (Viola Vitale), l’attore Giovanni Nasta (Turi D’Agata) e il CEO di Lux Vide Luca Bernabei. La serie tv andrà in onda su Canale 5 nel 2024.

Can Yaman: "Siamo carichi a bomba"

Sul proprio profilo Instagram, l’attore turco ha voluto condividere con i propri follower un pensiero proprio in merito all’inizio delle riprese di Viola come il mare 2: “La prima stagione avrà sempre un posto speciale nel mio cuore per tanti motivi ed è stata un’esperienza unica - ha scritto l'attore nel suo post -. Oggi sono iniziate le riprese della seconda stagione e le emozioni, il colore e la passione che ho percepito, mi suggeriscono che sarà tutto meraviglioso! Siamo carichi a bomba, forza ragazzi! In bocca al lupo a tutti noi...".

Com'è finita la prima stagione di Viola come il mare

Nell'ultima puntata della prima stagione, Viola (Francesca Chillemi) continua a cercare indizi sulla propria identità e, nonostante sia scossa dal comportamento di Don Andrea, si appassiona al caso di un uomo che sta cercando Dalila, la figlia scomparsa. Francesco Demir (Can Yaman) continua a indagare sul traffico di esseri umani e segue la pista di una talpa, che forse depista le indagini. Intanto, Viola è stremata per la sua ricerca personale e cerca aiuto nei farmaci. Tra i due c'è sempre stato un grande feeling, anche se non è mai esploso l'amore: inoltre, a tenere i loro destini, c'è una foto che li lega...