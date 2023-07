Le foto di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi insieme a cena in un locale di Milano hanno scatenato una vera e propria bufera sui social. Il motivo? Per coloro poco avvezzi alle dinamiche dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, la modella di origini venezuelane e l’influencer campana, oltre che ad essere state due delle protagoniste assolute dell’ultimo capitolo del reality show condotto da Alfonso Signorini, erano anche acerrime “nemiche”.

Memorabili i faccia a faccia tra le due ex vippone, tra le quali il rapporto non è mai stato idilliaco, anzi. Eppure, durante i mesi di “reclusione” nella Casa di Cinecittà, Oriana si era mostrata solidale nei confronti di Antonella quando esplose quello che è passato alla storia come il “Van-gate”. In quell’occasione, l’ex schermitrice scoprì che l’allora fidanzato Edoardo Donnamaria palpò le protesi del seno di Nicole Murgia. La Fiordelisi rimase scioccata e sconvolta dall’accaduto e, inaspettatamente (non avevano rapporti), la Marzoli si schierò dalla sua parte, offrendole anche conforto.

Su Twitter, però, dopo agiscono i fandom dei concorrenti del Gf Vip, l’improvvisa ed inaspettata vicinanza tra Oriana e Antonella ha fatto storcere il naso a più di qualche utente. Da un lato c’è chi ha ben visto la reunion (c’erano anche Daniele Dal Moro e Alberto De Pisis), anche perché ormai le dinamiche del reality rappresentano il passato. Dall’altro, invece, c’è chi ha attaccato le due ex vippone, ritenendole “false”. Tra questi ci sono senza dubbio i cosiddetti Incorvassi, i fan di Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi, che sono stati tutt’altro che teneri con la “reina” e la “doc”.

La “tregua” tra Oriana e Antonella potrebbe però segnare un momento spartiacque. Infatti, la venezuelana è molto amica di Micol, quest'ultima acerrima nemica dell’ex fidanzata di Edoardo Donnamaria, peraltro pesantemente attaccata da Daniele Dal Moro in occasione della recente rottura tra gli Oriele, quando si verificò una pesante litigata in Sardegna. Infatti, stando a quanto rivelato dall’imprenditore veneto, la sorella di Clizia “avrebbe gettato ulteriore benzina sul fuoco”, invece di provare a fare da paciere.

Quello che in molti si chiedono è come avranno preso l’improvvisa vicinanza di Oriana ad Antonella, Micol e Tavassi, amici e storici “alleati”, anche nella Casa, della modella venezuelana.