Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro si sono lasciati. Di nuovo. Se prima la tormentata storia d’amore tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip assomigliava ad una telenovela, adesso ha assunto le connotazioni di una vera e propria barzelletta.

E, come già accaduto nelle “puntate precedenti”, hanno spiattellato in pubblica piazza le dinamiche di coppia, condividendo i motivi della rottura con i fan. Anche questa volta (così come accadde nell’ultima circostanza) è stato l’imprenditore veneto ad annunciare la nuova fine della storia d’amore con la modella venezuelana.

Daniele annuncia la nuova rottura con Oriana

“Comunque, ragazzi. Molto easy visto che come al solito è stato reso tutto pubblico immediatamente. Io non voglio più stare con Oriana perché le decisioni che ha preso per i prossimi mesi della sua vita non combaciano con il mio ideale di relazione, nonché di amore. La nostra storia già non va bene di per sé, e stare distanti per troppo tempo non può che far peggiorare le cose! Basta, non ho più nulla da dire su questa storia e non dirò più nulla, tanto tra non molto capirete. Sono innamorato ma non son un cogl**ne! Ho 33 anni e voglio costruire qualcosa di serio. Con Oriana questa cosa non è possibile per il mio ideale di amore”. Come da copione, Oriana ha smesso di seguire Daniele su Instagram e nascosto (o eliminato) le foto con lui, che a sua volta ha smesso di seguirla sui social. Insomma, la procedura “standard” che in questi casi utilizzano i due ex vipponi quando decidono di mollarsi.

Perché Oriana Marzoli ha lasciato l'Italia

In sostanza, alla base dell’ennesimo litigio, stando a quanto sostiene Dal Moro, ci sarebbe il fatto che la Marzoli ha deciso di rientrare in Spagna probabilmente per partecipare ad un nuovo reality. Il motivo? La linea anti trash imposta da Pier Silvio Berlusconi che di fatto ha chiuso le porte di Mediaset agli influencer, oltre che tagliare i ponti con i concorrenti della settima edizione del Gf Vip. Tesi avvalorata dall’ultima rivelazione resa da Deianira Marzano, che ha avuto modo di parlare con un amico della “reina”. “In pratica, mi ha detto un amico di Oriana che lei, dopo il Gf Vip, avrebbe voluto fare tanta televisione in Italia. Sperava, ovviamente, di fare anche l’opinionista. Ora che ha capito che non farà nulla si dirige verso la Spagna, perché li farà sicuramente un altro reality”.