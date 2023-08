E’ stato arrestato ieri dai carabinieri di Cattolica Marco Arduini, 45 anni, originario di Roma, per botte e minacce di morte alla fidanzata appena 19enne. Nel 2018 aveva partecipato a Uomini e Donne, e adesso si trova in carcere in esecuzione di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Rimini Raffaella Ceccarelli, su richiesta del sostituto procuratore Davide Ercolani. I reati ipotizzati sono maltrattamenti in famiglia aggravati e lesioni.

Era il 2019 quando il magazine di Uomini e Donne aveva dedicato a Marco Arduini un servizio post partecipazione al dating show. “Vi racconto la mia vita lontano dalle telecamere", recitava la didascalia in copertina, che rimandava a un intero servizio interno alla nota rivista. Nessuna traccia in rete dei video appartenenti a quel momento, quando era solo uno dei tanti uomini che si erano presentati in cerca dell'anima gemella. Al tempo, Arduini gestiva un'attività alberghiera e un forno insieme a sua figlia.