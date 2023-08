Dopo essere stata una delle protagoniste della diciassettesima edizione de L’Isola dei Famosi, per Cristina Scuccia si erano aperte le porte di Tale e Quale Show.

L’ex naufraga era stata annunciata ufficialmente da Carlo Conti insieme ad altri volti noti dei reality targati Mediaset come Pamela Prati, Alex Belli e Ginevra Lamborghini. Tuttavia, alcune settimane fa, Cristina è stata eliminata dal cast e sostituita da Jo Squillo.

Secondo alcune indiscrezioni, l’ex naufraga avrebbe rifiutato Tale e Quale Show perché pronta ad entrare nella Casa del Grande Fratello. Ma il settimanale Di Più ha svelato quelli che sarebbero i reali motivi per cui l'ex suora non parteciperà al talent di Rai Uno: “L’ex naufraga avrebbe richiesto espressamente di ‘non imitare personaggi trasgressivi e di non voler cantare un certo tipo di canzoni. Una richiesta che non è affatto piaciuta a chi si occupa di Tale e Quale Show, anche per non favorirla in qualche modo rispetto ad altri concorrenti”.