Edoardo Donnamaria è stato senza dubbio uno dei protagonisti (nel bene e nel male) della settima edizione del Grande Fratello Vip. La sua tormentata storia d’amore con Antonella Fiordelisi, nata proprio nella Casa di Cinecittà, giunta al capolinea dopo poco più di sette mesi, ha senza dubbio rappresentato uno dei punti focali del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Archiviata la relazione con l’influencer campana, lo speaker radiofonico si sta concentrando sulla sua carriera da cantante. Dopo la squalifica dal Gf Vip, Drojette (questo il suo nome d’arte) lanciò il singolo Il cielo stanotte, dedicato proprio all’influencer campana, e lo scorso luglio è uscito anche il suo secondo brano dal titolo Piccolo sole, che parla della storia con Antonella.

Edoardo racconta Il cielo stanotte e Piccolo sole

L’ex vippone è stato intervistato da TgCom24, e ha svelato alcuni retroscena sulle due canzoni: “Il cielo stanotte e Piccolo sole parlano del mio ultimo periodo, in particolare della mia storia d’amore con Antonella, e sono entrambe canzoni che parlano di come io ho vissuto questa storia. Sono canzoni che io ho scritto appena uscito dal Grande Fratello. Mentre Il cielo stanotte era un progetto che avevo già attivo, infatti i più attenti hanno notato che io già canticchiavo all’interno della Casa un pezzo del ritornello e un pezzo dell’inizio della strofa. Il cielo stanotte è la prima canzone che ho scritto per intero una volta uscito dalla Casa, e ovviamente parla della separazione e dell’amore… Piccolo sole era il soprannome con il quale chiamavo Antonella, e parla sicuramente dell’amore ma in un momento di separazione, perché lei era ancora dentro e io ero fuori, e in un momento in cui vivevo le emozioni in maniera molto forte, perché tutti sanno che i reality di questo tipo in qualche modo te le fanno vivere non solo amplificate ma anche diverse. Cioè, io ho vissuto emozioni molto diverse da quelle che ero abituate a vivere nella vita di tutti i giorni. E’ senza dubbio la canzone alla quale sono più legato”.