La tormentata storia d’amore tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria è ormai giunto ai titoli di coda. E l’epilogo è tutt’altro che pacifico!

Tra i due ex concorrenti del Grande Fratello Vip è di fatto in corso una faida a distanza che sta infiammando i social. Ad innalzare il livello dello scontro è stato lo speaker radiofonico con un post piuttosto esplicito diretto all’ex fidanzata: “C’è qualcuno, a quanto pare, che si spaccia per la mia psicologo a racconta cose ovviamente inventate. A parte che come fate a credere a ste robe non si sa, comunque è ovviamente tutto fake. Il mio psico è un uomo, professionista e mena pure (occhio che partono denunce grullini)”.

Nelle scorse ore è arrivata la replica di Antonella, che ha portato alla luce un retroscena su quello che sarebbe accaduto durante gli ultimi eventi (quelli in Calabria e in Romagna) a cui hanno presenziato insieme: “Il rispetto durante la relazione credo sia ancora più importante, e visto che ogni volta fai sempre pensare attraverso i social cose non vere perché ti piace illudere le persone, ti do il permesso di pubblicare la nostra ultima chat del 28 luglio”.

Insomma, un messaggio piuttosto chiaro quello dell’ex vippona, che ha mal digerito le parole di Edoardo. Quest’ultimo deciderà di replicare? Ciò che è certo è che per quanto entrambi provino a voltare pagina, sono tantissime le questioni in sospeso e le ferite ancora aperte.