Roberta Giusti, ex tronista di Uomini e Donne, e Samuele Carniani si sono lasciati. La coppia, nata all’interno del dating show di Maria De Filippi, era finita nel mirino del gossip già da alcune settimane per via di una presunta rottura. Rottura che adesso viene confermata anche dai diretti interessati, che l’hanno annunciata insieme sui rispettivi profili social.

Le parole di Roberta Giusti

“Ciao a tutti. Sia io che Sami abbiamo ricevuto tantissimi messaggi riguardo la nostra relazione. Nonostante il sentimento che c’è sempre stato, determinate divergenze hanno avuto la meglio sul resto e hanno iniziato a creare una distanza che ci ha allontanato anche più della distanza fisica che la nostra relazione ha affrontato. Abbiamo deciso di interrompere la storia che abbiamo iniziato a costruire due anni fa. Perché forzare incastri, voltarsi dall’altra parte pur di stare insieme e scontrarsi sempre sulle stesse cose ha iniziato a fare male […]. Abbiamo preso una decisione sicuramente difficile ma che crediamo che in questo momento sia per il bene di entrambi […]. Sono grata di tutto l’affetto ricevuto negli ultimi due anni come coppia”.

Le parole di Samuele Carniani

“Ciao. Sto scrivendo con paura e un nodo alla gola inspiegabile. Purtroppo io e Roberta abbiamo deciso di interrompere la nostra storia. Abbiamo preso coscienza di tanti fattori, abbiamo avuto il coraggio di guardarci negli occhi e da persone mature dire ‘Basta’. Forse è stata la cosa più difficile. Le diversità caratteriali e la distanza hanno avuto la meglio su tutto il resto e ci hanno allontanato […]. Non smetterò mai di dire grazie a tutti coloro che ci hanno amato come coppia e ci ameranno come sempre. Vi voglio bene”.