Archiviata definitivamente la tormentata storia d’amore con Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi è proiettata esclusivamente sulla sua carriera. L’influencer campana, una delle protagoniste indiscusse della settima edizione del Grande Fratello Vip, nei mesi scorsi ha lanciato la sua prima capsule di gioielli, The Queen Scaccomatto, e a breve immetterà sul mercato anche una capsule di abbigliamento.

“Sono super felice di annunciarvi che la mia capsule sarà disponibile in tutto il mondo, e il lancio ci sarà a fine mese. Sono così felice… Ci saranno scarpe, borse e vestiti, tutto quello che amiamo noi donne. Io ho già visto tutto. Rimarrete scioccate dalla bellezza dei capi”, ha scritto Antonella su Twitter, che in questi giorni sfilerà anche sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia.

Intanto, pochi minuti fa la Fiordelisi ha raccontato ai suoi numerosissimi fan un episodio che le è accaduto circa tre mesi fa. A quanto pare una persona, prima fan e adesso hater, l'avrebbe presa di mira: “Tre mesi fa ero a Salerno e mi bussò al citofono un ragazzo. Ero impegnata, stavo facendo delle cose e non potevo scendere, ma mi dispiaceva far aspettare un fan sotto casa, quindi decido di scendere e di dedicargli del tempo (come faccio con la maggior parte delle persone che mi seguono). Oggi, a distanza di mesi, questo soggetto da fan è diventato hater, sembra abbastanza ossessionato. Contatta le persone che mi circondano, chiede in giro chi sono, cosa faccio, ecc. Lavoro da anni sui social quindi sono sempre stata esposta e abbastanza abituata agli haters, il loro scopo è quello di sminuire e screditare. Ma con me non ci sono mai riusciti. Ferdy (questo il nome della persona, ndr), il consiglio che ti do è di iniziare a lavorare sulle tue sicurezze e sulle tue capacità in modo da non versare questa tua frustrazione sugli altri. In fondo lo so che non sei cattivo”.