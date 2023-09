Eugenio Colombo ha espresso la sua opinione sulla coppia formata da Greta Rossetti e Mirko Brunetti.

L’ex tronista di Uomini e Donne ha avuto un breve flirt con l’ex tentatrice della decima edizione di Temptation Island, terminato dopo che l’uomo era stato paparazzato mentre baciava l’ex gieffina Guendalina Canessa. Nonostante ciò, i due sono rimasti in ottimi rapporti, tant’è che di recente hanno trascorso una serata insieme ai figli di lui – avuti da Francesca Del Taglia – sollevando un enorme polverone.

Poco dopo la fine del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia, Eugenio si era lasciato andare ad alcune considerazioni su Greta: “E’ sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo, è una sognatrice ma con i piedi ben piantati a terra".

Di recente, attraverso un box domande su Instagram, Colombo ha ribadito di aver frequentato la Rossetti: “Sì, in un momento delicato della mia cita mi è stata vicino. Per quello abbiamo un bellissimo rapporto”. Poi, l’ex tronista ha parlato della relazione tra Greta e Mirko: “Erano molto affiatati, e tra l’altro io l’ho conosciuto di persona. Molto belli insieme”.

Infine, Eugenio ha rivelato di essere single: “Non ho nessuna frequentazione in corso. Arriverà anche per me, no?”.