Dopo il faccia a faccia a Uomini e Donne, Mirko Brunetti ha deciso di replicare alle pesanti accuse che gli sono state mosse dalla sua ex Perla Vatiero attraverso una lunga diretta su Instagram.

Il 26enne rietino, che ha partecipato insieme all’ormai ex fidanzata alla decima edizione di Temptation Island, ha parlato di insulti, offese e addirittura minacce che Perla e un membro della sua famiglia gli avrebbero rivolto.

Mirko Brunetti: "Perla e un suo familiare mi hanno minacciato"

“Greta è stata definita come una tr*ia, come una escort, lo raccontava ad altre persone e andava in giro a raccontare queste cose qua. Sui social ha continuato a parlare di noi. Su TikTok ha tirato una frecciatina a Greta e quando lei ha risposto Perla ha fatto una storia dicendo ‘Greta è ossessionata da me’, ma cosa dici? Io per essere minacciato di determinate cose che ho fatto? Finiscono i matrimoni e io perché a 26 anni ho preso un’altra scelta, come l’ha presa lei, che ho fatto?”

Perla mi ha minacciato di non andare a Roma e un membro della sua famiglia ha pure perso del tempo per chiamarmi e dirmi che veniva a Rieti e mi faceva del male. Ma cosa ho fatto di male? Ho fatto quello che ha fatto lei, ovvero fidanzarsi con un’altra persona e stare meglio. Sono cose brutte quelle che sono accadute e non le ho mai dette per tutelare lei”.