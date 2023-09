E’ improvvisamente esploso il drama tra Chiara Ferragni e Fedez e Giulia De Lellis. L’influencer ed ex vippona aveva condiviso in una storia su Instagram un estratto della recensione di Selvaggia Lucarelli (che fa parte della sua stessa agenzia) in merito allo speciale sanremese di The Ferragnez, nel quale la giornalista attaccava il manager dell’imprenditrice digitale Fabio Maria Damato. Giulia ha poi rimosso la storia che, però, era già stata "screenshoottata" e diventata virale sui social.

Qual è stata la reazione dei Ferragnez? Il primo a mettere un like di reazione è stato Fedez che ha apprezzato il tweet di @NinaKreuz che, in risposta a “Ops ho riso ad alta voce” di Giulia De Lellis, ha scritto: “Ma parlaci un po’ dei festini in Israele Giulia, così ridiamo anche noi ad alta voce, non credi?”. Poi è stata la volta di Chiara Ferragni, che ha intercettato la storia cancellata da Giulia De Lellis su Twitter e ha messo like al commento di @Rossa_Malpelo: “Potrei parlare della famosa mancata solidarietà femminile, della misoginia da donna a donna o dell’assenza di obiettività perché in questi commenti tutto è lecito solo quando si parla di un grande successo come quello della Ferragni. Ma dirò solo: non piangere acrimoniosa”.

Come atto finale, Chiara e Fedez hanno unfollowato la De Lellis.