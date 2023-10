Belen Rodriguez mette la parola fine alla “latitanza” social. Poche ore fa, la showgirl argentina ha deciso di tornare a postare scrivendo: “Mi mancate… mi siete mancati tanto”.

Fabrizio Corona aveva svelato che la sua ex non stava bene e che aveva bisogno di aiuto. Ieri, i più importanti quotidiani hanno fatto sapere che Belen sarebbe stata avvistata in una nota clinica vicino a Padova, facendo scattare ulteriormente l’allarme tra i fan.

Fabrizio Corona su Belen Rodriguez

Fabrizio Corona, durante la sua ospitata a Domenica In, aveva ha dichiarato: “Lei non sta affatto bene. Adesso avrebbe bisogno di un supporto. Io le voglio un bene dell’anima che la metà comunque basterebbe. Cattelan poteva evitare la presa in giro perché lei sta male in questo periodo. Per lei non è un bel momento, ma non voglio entrare nel suo privato. Posso dire che secondo me questa donna ha tutte le caratteristiche per poter riprendersi e anche tornare a lavorare in televisione. Adesso però avrebbe bisogno di un aiuto. De Martino? Forse se io fossi rimasto libero e fidanzato con lei, allora Stefano non sarebbe mai arrivato”.