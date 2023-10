Le nuove rivelazioni che Sophie Codegoni ha fatto a Verissimo in merito alla fine della relazione con Alessandro Basciano, hanno scatenato tantissime reazioni da parte di persone “comuni” e personaggi del mondo dello spettacolo.

Dopo Taylor Mega, che si è schierata dalla parte della 22enne influencer, anche Erjona Sulejmani, ex di Basciano, ha detto la sua. Tra i due c’è stata una breve relazione prima che il dj ligure facesse il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip.

Sophie a Verissimo: “Basciano mi ha tirato uno schiaffone”

“E’ successo un episodio terrificante, imperdonabile a Mykonos. Mea culpa che l’ho perdonato. Questo gesto è stato fatto perché il suo amico, manager, fratello mi ha accompagnato a piastrare i capelli mentre lui suonava.

Lui mi ha detto che non mi dovevo azzardare a farmi accompagnare in camera da un altro uomo. Mi ha tirato uno schiaffone in faccia perché il suo amico mi ha accompagnato a fare la piastra”.

Erjona Sulejmani le ha dimostrato solidarietà cliccando “mi piace” al seguente commento su Twitter: “Quel pianto non fa nessun effetto. Sophie ha riconosciuto semplicemente il pianto di un narcisista manipolatore che vuole fare la vittima”.