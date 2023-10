Nella Casa del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi sta continuando a chiedere ai coinquilini come poter chiarire con Beatrice Luzzi (arrabbiatissima con lui per la frase sui suoi figli). Il bidello calabrese ha anche provato a scusarsi con l’attrice, ma quest’ultima gli ha risposto che lo vuole fuori dalla sua vita.

Prima di fare le sue scuse a Beatrice, Garibaldi si è confidato con Massimiliano Varrese e Ciro Petrone, e anche a loro ha raccontato che l’ex Eva Bonelli di Vivere gli avrebbe detto delle cattiverie, ma senza il microfono. Varrese ha così commentato le rivelazioni di Giuseppe: “Parlando delle cose brutte che questa persona ti ha detto senza il microfono, devono uscire tutte fuori. Questo è per il bene del gruppo. Certe cose non vanno fatte e lei ha sbagliato anche in questa situazione. Perché altrimenti significa continuare a giocare sporco e non va affatto bene. Inoltre dire le cose senza il microfono va contro al regolamento ed è sporco, una cosa che è anche molto scorretta”.

Giuseppe si smaschera da solo

Giuseppe ha cambiato discorso e si è detto molto preoccupato di uscire: “A questo punto forse esco, vabbè ho fatto il mio percorso. Anche se ammetto di non voler uscire. Io non voglio uscire, perché una volta che mi è capitata questa occasione. La mia paura è che se mi metto contro di lei esco”.

Alla luce di ciò, in molti ritengono che la storia con Beatrice sia stata solo un modo per emergere ed entrare nelle grazie del pubblico.