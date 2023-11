La mattinata di ieri è stata scossa dalla notizia di una nuova (ed ennesima) rottura tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro. La modella di origini venezuelane ha postato tra le sue Instagram stories un’immagine delle sue valigie mentre si trovava all’aeroporto di Venezia pronta ad imbarcarsi su un volo per Madrid.

Poco dopo, l’ex tronista di Uomini e Donne ha annunciato una live infuocata su Twitch e, ieri sera, l’ex vippone si è collegato con i fan. Durante la diretta, Daniele è andato letteralmente fuori di testa, rivelando di essere stanco di stare male e lamentandosi di alcuni comportamenti di Oriana. Il tutto condito da bestemmie, parolacce e offese di ogni tipo.

Daniele Dal Moro si sfoga su Twitch

“Mi sono rotto i cogl**ni di voi, di Oriana e dei suoi amici. Mi becco me**a da quelle pu****e delle Orianistas. Siete dei cogl**ni, fate le seg** al gatto che di voi non me ne frega una minc**a. Vi vengo a prendere a casa perché mi avete rotto il ca**o – riportano i colleghi di BlogTivvù -. Dovete pagare, voglio vedere le vostre facce di me**a. Mi dicono che sfrutto Oriana per fare le live ma Dio c**e, come ca**o si fa a pensare di me questo? Dio can*, non si vede che sono reale? Siete un branco di idioti.

Oriana è la regina delle imbecilli che crede alle vostre stro***te. Ma posso avere delle amiche senza volermele tro****e? Ad Oriana dà fastidio che mando un messaggio ad un’amica? Lei può andare alle feste con il suo ex e io non posso modificare una foto ad una mia amica? Tutti i miei ca**o di problemi sono iniziati quando siete entrati voi e lei nella mia vita. E mi sono proprio rotto di tutto basta”.

“Oriana aveva già programmato di andare a Madrid a prendere delle cose. Sono quattro giorni che mi tremano le palpebre, non mangio da ieri. Mi avete rotto i cogl**ni, tutti quanti. Dio c**e* mi avete rotto il ca**o, ve ne dovete andare a fare in c**o. Ma voi sapete quante ca**o di belle ragazze mi scrivono tutti i giorni? Secondo voi avevo bisogno delle foto di Sabrina brutti pezzi di me**a?”.

Daniele: "Oriana ha un cecio in testa"

E ancora: “Oriana in testa ha un cecio e mi crea dei problemi, la capite questa cosa por** Di*. Non mi metterò a parlare male di lei anche se tutto quello che fa è solo per il guadagno perché è solo quello che le importa. Da quando abbiamo cominciato a vivere insieme io mi sono messo a novanta… mi faccio incular*. Ho sacrificato tutto, mi sono messo pure a fare il fotografo, le presento persone e vado agli eventi. Lei è sempre scontenta perché Verona non le piace. Ma io cosa devo fare? Mi sono rotto i cogl**ni di stare male. Adesso comincio a pensare a me stesso. Sapete perché abbiamo litigato l’ultima volta? Oriana voleva andare al compleanno di Giaele senza di me perché non mi hanno invitato e mi voleva lasciare. Poi il destino ha voluto che si rivelassero delle amiche di me**a.

Io non mi posso dissanguare. Non mi alleno nemmeno più. Sono nella peggiore condizione fisica della mia vita. Mi piacerebbe che lei si accorgesse di tutto quello che faccio. Un’altra volta abbiamo litigato perché lei non dice nulla di male alle Orianistas. Loro mi riempiono di me**a e lei non dice una parola? Tu sei andata fuori dal Grande Hermano Vip ma non volevi.

Tutto quello che ho fatto in questi mesi non è stato apprezzato e mi sono rotto il cazz* perché ho la fila di persone che vogliono uscire con me e trattarmi bene. Non sentirete più una parola uscire dalla mia bocca e vi chiedo la cortesia di parlare di altro”.

Talmente tante le bestemmie pronunciate da Daniele Dal Moro nel corso della live su Twitch, che un utente ha deciso di realizzare addirittura una compilation, nella quale se ne contano circa un’ottantina!