Matteo Ranieri, ex tronista di Uomini e Donne, starebbe frequentando un ex dama del Trono Over.

Il ligure è noto per aver partecipato al dating show di Maria De Filippi in veste di corteggiatore di Sophie Codegoni. Al termine del programma, l’ex concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ha scelto di lasciare la trasmissione con Matteo. I due, però, si sono lasciati poco dopo la scelta, mettendo fine alla frequentazione durata circa cinque mesi.

In seguito, Ranieri è tornato a Uomini e Donne in qualità di tronista, intraprendendo una conoscenza con Federica Aversano e Valeria Carone. Alla fine, Matteo ha scelto di lasciare il dating show con la corteggiatrice napoletana ma, anche con quest’ultima, la relazione è giunta al capolinea dopo pochi mesi.

Ad oggi, Matteo è single, o almeno così sembrerebbe. Infatti, stando ad una segnalazione arrivata a Deianira Marzano, si starebbe frequentando con un’ex dama del Trono Over: “Due giorni fa passeggiavo e mi sono proprio passati davanti Matteo Ranieri con…… dama, hai capito chi? Quella degli Over, abbracciati e si sono dati anche un bacetto, lui sul collo di lei, mentre passeggiavano. Comunque erano carini! Volevo scattare una foto ma impossibile, mi avrebbero sgamata!”.