Ieri, lunedì 27 novembre, è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. Di seguito le anticipazioni in merito al Trono Classico e al Trono Over.

Ida Platano continua a uscire in esterna con David e Mario. Tutto prosegue per il meglio ed è sceso un altro corteggiatore. Ma il colpo di scena riguarda Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: la dama e il cavaliere, infatti, hanno ripreso a frequentarsi. Domenica sera sono andati a cena e in studio hanno ballato insieme, circostanza che causeranno sicuramente una lite con Ida.

Intanto, Marcello ha deciso di chiudere la conoscenza con Jasna. La dama, però, non se lo aspettava e ci è rimasta male. Non capisce il motivo e vedremo se si chiariranno. Infine, per Alessio sono scese due ragazze ma non ha voluto tenerle. Passiamo, adesso, al Trono Classico…

Per quanto riguarda il Trono Classico, Brando non era presente in studio e per tale ragione non si è parlato di lui. Per quanto riguarda Cristian, invece, il tronista ha portato in esterna Valentina e si sono baciati. Virginia si è arrabbiata davvero molto e ha detto che sei lei dovesse essere la Scelta, ad oggi, direbbe di no e se ne andrebbe da sola.