Dopo Ida Platano, un’altra dama del parterre Over potrebbe accomodarsi sul Trono Classico di Uomini e Donne. Stiamo parlando di Gemma Galgani, storico volto del dating show di Maria De Filippi, che aspetta di trovare l’anima gemella ormai da circa dieci anni.

La pausa natalizia di Uomini e Donne sta per terminare e da lunedì tornerà in onda con il solito appuntamento pomeridiano. A tal proposito vedremo le putante che sono state registrate prima di Natale. Tra queste c’è anche quella in cui c’è stato l’addio di Roberta Di Padua. Ancora non c’è stata alcuna scelta da parte dei tronisti, ma ci aspettiamo che avvengano entrambe nelle prossime registrazioni. Le prossime sono fissate per lunedì e martedì.

E parlando proprio di tronisti, Novella 2000 ha rivelato della possibilità di vedere sul trono proprio Gemma Galgani. Fonti vicine al noto magazine hanno riferito che negli Studi Elios stanno pensando seriamente di dare il trono alla nota dama torinese una volta che i due tronisti uomini avranno scelto.