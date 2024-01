Scintille nella puntata di oggi di Uomini e Donne. I telespettatori hanno infatti assistito ad una clamorosa litigata tra il cavaliere Federico Castello e Tina Cipollari.

Tutto è iniziato quando Barbara si è alzata in piedi urlando come mai Federico fosse ancora seduto nel parterre maschile. Lui stava dicendo di essere rimasto per cercare una persona con cui valesse la pena approfondire una conoscenza. La dama, però, gli ha rinfacciato il fatto di non essersi mai alzato a parlare con nessuno e mentre il cavaliere stava replicando è intervenuta Tina.

Federico si è girato, e rivolgendosi all’opinionista ha urlato: “Non parlarmi sopra tu”. Tutto il pubblico ha sussultato, e la Cipollari si è alzata furiosa dalla sua postazione: “Ma datti una calmata, eh!”. Poi Federico ha aggiunto: “Sembri la donna delle pulizie che deve controllare tutto”. Così, l’opinionista ha replicato: “Sono fiera di sembrare la donna delle pulizie, l’importante è che non sono te”.

Gli attacchi del cavaliere, però, non sono terminati: “Vai a sederti, patetica. Sei una donna patetica. Sto parlando con Barbara. Sei tu che attacchi le persone perché non riesci a essere critica. Sei tu che offendi”. Maria De Filippi ha difeso il cavaliere affermando che quella sulle signore delle pulizie non era intesa come un’offesa. La situazione si è conclusa con la conduttrice che ha calmato le acque.