Ieri, lunedì 22 gennaio, sono state registrate le nuove puntate di Uomini e Donne.

Di seguito le anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni: “Alessio Pilli Stella e Claudia Lenti hanno deciso di uscire dal programma! Lui le ha scritto una lettera e lei è rimasta stupita. Lui arriva a centro studio con uno spazzolino e delle cose come per dire ‘Vieni a vivere a casa mia’. All’inizio Claudia ha riposto di no, ed è stata molto attaccata, specialmente da Tina Cipollari. E’ uscita dallo studio e lui è andato da lei. Si sono baciati e hanno lasciato il programma insieme.

Alessandro Vicinanza ha chiuso con Maura, una ragazza che stava conoscendo, ed è scoppiata una mega discussione con Roberta Di Padua, Ida Platano e Mario Cusitore. Segue anche una lite tra Alessandro e Cristina Tenuta. Mario e Roberta hanno delle perplessità sui sentimenti di Alessandro per Ida. Alessandro chiede a Roberta di ballare (di nuovo), ma lei si rifiuta (di nuovo).

Per quanto riguarda il Trono classico sono scesi tre nuovi corteggiatori per Ida Platano. Tra loro, la tronista ha deciso di tenere un corteggiatore che è stato amico di Mario Cusitore. Tra Ida e Mario è scoppiata una lite pesante. Praticamente è arrivata una nuova segnalazione su di lui con un’altra ragazza, e la tronista si è arrabbiata uscendo dallo studio. Lui la va a prendere e ballano insieme. Durante il ballo lui la prende in braccio e la bacia, ma lei non lo ha scelto. Tina ha attaccato Mario dicendo che non gli crede.

Brando Ephrikian è andato a riprendere Beatriz D’Orsi e si sono baciati in esterna. Raffaella Scuoto ha abbandonato lo studio. Brando è uscito per andare a riprenderla, non sono più rientrati”.