Tra le tantissime novità della stagione televisiva targate Mediaset annunciate da Pier Silvio Berlusconi, ce n’è una che riguarda Viola come il mare, la fiction con protagonisti Francesca Chillemi e Can Yaman. La seconda stagione andrà in onda su Mediaset Infinity a partire da marzo 2024, mentre per quanto riguarda la trasmissione in chiaro la data è ancora da stabilire.

“La scelta per questo esperimento è caduta su Viola come il mare per via dei buoni risultati ottenuti su Mediaset Infinity nella prima stagione (che in tv aveva raggiunto risultati sopra la media di rete) – si legge su TvBlog -. L’ascolto medio digitale dei dodici episodi (andati in onda su Canale 5 nel 2022) è stato infatti di 525.000 spettatori, con un’audience incrementale rispetto a quella televisiva del 18,4%.

Viola come il mare è stata anche un buon successo per Netflix, che ne ha acquistato i diritti per il proprio catalogo. Come rilevato dal primo report “What we watched”, nei primi sei mesi del 2023 la serie ha ottenuto 5,4 milioni di visualizzazioni, dietro solo a Mare Fuori e Il Processo per quanto riguarda le serie italiane d’acquisizione”.