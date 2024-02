Oriana Marzoli potrebbe essere una dei naufraghi della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Stando a quanto rivelato da Anticipazioni TV, sembrerebbe che la finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip potrebbe sbarcare in Honduras e partecipare al celebrity survivor, alla conduzione del quale ci sarà Vladimir Luxuria.

Oltre alla “reina”, anche altri tra vipponi e gieffini sarebbero in lizza: tra questi Andrea Zenga, Ginevra Lamborghini e Patrick Ray Pugliese. La conferma di una possibile partecipazione di Oriana a L’Isola dei Famosi è arrivata indirettamente da Daniele Dal Moro, il quale, durante una live su Twitch, ha annunciato l’ennesima rottura con la modella di origini venezuelane. Il motivo? Secondo Dal Moro, la Marzoli sarebbe troppo concentrata sulla sua carriera, accettando di prendere parte a qualsiasi reality show anche se si trova dall’altra parte del mondo. Circostanza, quest’ultima, che rappresenta un problema per l’ex tronista dal momento che, con la lontananza forzata e l’impossibilità di vedersi e sentirsi, è difficile pensare ad una relazione solida e duratura.

“Il mio incubo più grande è che domani mattina mi sveglio e scopro che Oriana va a fare tipo il Grande Fratello a Toronto. Vuol dire che mi tocca studiare l’inglese due mesi per poi andare a Toronto, tirare un porco e poi andare via in italiano. Questo è il peggior incubo che potrei fare”, ha detto Daniele.