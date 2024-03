La finale del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 25 marzo, ha decretato la vittoria di Perla Vatiero. La fidanzata di Mirko Brunetti ha avuto la meglio su Beatrice Luzzi, sovvertendo i pronostici (anche quelli dei bookmakers) che davano per favorita l’attrice, protagonista assoluta di questa edizione, sulle spalle della quale si è retto per sei lunghi mesi il reality show condotto da Alfonso Signorini.

Per quanto un minimo di delusione sia assolutamente comprensibile, l’attrice pare abbia preso molto bene il suo secondo posto. A rivelarlo è stata una persona presenta in studio: “Appena hanno detto che aveva vinto Perla, alcuni ex concorrenti sono andati da Bea e questo è stato bello. Dopo lei è stata molto carina, si è fatta le foto con tantissime persone, ha salutato tutti. Ha registrato anche dei video ed è stata anche con Lady Fagiana e altri eliminati. Ai fan che le urlavano ‘dovevi vincere tu, sei la vera vincitrice’ ha dato delle belle risposte. Ha ringraziato tutti per il supporto di questi mesi e ha detto che andava bene così, senza fare polemiche per la seconda posizione. È stata molto gentile e anche disponibile a dare le sue risposte a tutti e fermarsi con gli ex del GF e non solo. Le abbiamo fatto capire che fuori ha tanta gente che la stima e l’ha capito”.

Ovviamente, non sono mancate le reazioni dopo la proclamazione della vincitrice. Anita Olivieri, da sempre acerrima nemica di Beatrice, ha esultato come se a vincere fosse stata lei, mentre Ciro Petrone e Marco Maddaloni hanno parlato di “nave colpita e affondata”.

Nelle ultime ore, però, a far infuriare i sostenitori di Beatrice è un video girato da Alessio Falsone pochi istanti dopo la proclamazione della vincitrice del GF. L’ex gieffino chiede un commento a caldo a Giuseppe Garibaldi, e quest’ultimo dice: “Bellissima esperienza, hanno vinto tutte e due”. “Invece no, ha vinto solo una”, replica in maniera sarcastica il compagno di Anita.