La rissa sfiorata tra Josh Rossetti e Massimiliano Varrese all’esterno degli studi Voxson dopo la finale del Grande Fratello è stata anche commentata dalla madre del diretto interessato e di Greta Rossetti, e di Monia La Ferrera, attuale compagna di Josh.

Marcella Bonifacio ha attaccato Varrese chiedendogli di scusarsi pubblicamente, mentre Radhia, madre di Monia, ha inveito contro l’attore sostenendo che è sbagliato “applaudire davanti ad una donna”. La colpa di Massimiliano, infatti, stando a quanto raccontato da Josh, sarebbe stata quella di dire alla sua ex “Brava, brava”, applaudendole in faccia in maniera provocatoria dopo aver scoperta che si era fidanzata con il fratello dell’ex tentatrice.

“Sono incavolata nera – ha esordito la madre di Monia -. Non mi piace quello che Massimiliano ha detto a mia figlia, ovvero ‘brava Monia’. Sì è vero, è stata brava, perché ti ha ripulito la faccia dopo tutto quello che è successo con Heidi! […] Massimiliano Varrese offende le donne, è un uomo che le offende e non è giusto quello che ha detto nei confronti di mia figlia. Non può dire a mia figlia ‘brava brava’. […] Mia figlia non è entrata al Grande Fratello per lui, è entrata come entrano tutte le persone. Quella con Massimiliano è una storia di quindici anni fa”.

A difendere Josh anche la stessa Monia, che su Instagram, ha scritto: “Il mio compagno potrebbe dare lezione a molti uomini su come una donna dovrebbe essere trattata”.