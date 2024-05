Manuela Carriero è stata ospite di Casa SDL ed è tornata a parlare della sua storia d’amore con Luciano Punzo, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip.

La relazione iniziò nel 2021 a Temptation Island, quando l’ex tronista di Uomini e Donne partecipò in coppia con l’allora fidanzato Stefano Sirena per poi lasciare il docu-reality con il tentatore Luciano. Nel 2022 i due anno poi annunciato la rottura e, in seguito, Manuela salì sul trono del dating show di Maria De Filippi. Tuttavia, la sua avventura è durata poco, visto che ha deciso di abbandonare il programma.

“Io ad oggi non so cosa è andato storto con Luciano, non ho mai capito cosa non andasse, penso che lui non sia mai stato innamorato di me. Questo lo dico per quello che lui mi diceva, diciamo che erano delle versioni contrastanti, mi sembravano scuse o modi per lasciarmi. Io sono stata tanto innamorata di lui come lo sono sempre stata dei miei ragazzi, io so cos’è l’amore. Forse lui è più proiettato verso la carriera dell’attore, almeno è quello che diceva quando stava con me, poi non so, non lo sento da più di un anno. L’ho rivisto ad un evento due giorni fa, ci siamo salutati normalmente. Lo rivedrò tra qualche giorno al matrimonio del nostro migliore amico, il tentatore che si sposa.

Non ci potrà essere in ritorno di fiamma, mi ha dato una sofferenza così grande. E’ stata la delusione più grande della mia vita. Io non riuscirei mai per una serie di cose che mi ha fatto e che mi ha detto. Ci ho messo un anno per riprendermi e non rischierai mai, le persone non cambiano. Ci sono stati dei tradimenti da parte sua, non scendo nello specifico ma un tradimento può essere anche una bugia. Non mi va di addentrarmi in questa dinamica perché sono cose molto personali. Non l’ho fatto all’epoca del Grande Fratello e potevo fare di tutto, ma da persona innamorata ho sempre deciso di tacere perché io ho sempre creduto in lui”.

Poi, Manuela ha aggiunto: “Ci sono stati dei tira e molla da parte di entrambi. Inizialmente mi lasciava lui poi ritornava, io vedevo la situazione strana e lo lasciavo io dicendogli ‘prendi una decisione, o dentro o fuori, io intanto me ne vado’. A maggio 2023 io lo blocco perché mi dice ‘sei una bellissima ragazza, meriti di più, io non ho niente da offrirti. Voglio stare da solo, devo realizzarmi’. A giugno scopro che è fidanzato, a luglio arriva la prima foto con questa ragazza che ha frequentato il suo stesso corso di recitazione. Corso che lui ha iniziato a marzo, quando stava ancora con me… […] Quando lui pubblica la foto io ci rimango malissimo. Ero pietrificata perché mi diceva che voleva stare da solo. Dopo tre ore mi chiama la redazione di Uomini e Donne che mi dice ‘Manuela abbiamo visto, non piangere, vieni a fare il trono’. Li ci penso un po’ e poi accetto la proposta”.

La Carriero ha anche rivelato di aver ricevuto una proposta per partecipare al Grande Fratello: “Mi è stato proposto ma in quel momento non me la sentivo di passare da un reality all’altro, ero anche molto scossa. Non mi andava di entrare neanche in un’edizione già avviata, dove la gente aveva già fatto il suo percorso. Devo dire la verità, ho firmato un contratto per settembre sempre nell’ambito della tv, ma non per il GF”.