Un’amatissima ex vippona è finita in ospedale. E’ stata lei stessa a raccontarlo ai follower in una storia su Instagram. Stiamo parlando di Nikita Pelizon, vincitrice della settima edizione del Grande Fratello Vip.

“In queste ore sono successe un po’ di cose. La presentazione l’ho finita, nel mentre però ho perso i sensi per un po’ e sbattuto forte contro le scale. Sono stata in ospedale tutto il giorno, ora mi hanno dimesso e nei prossimi giorni ho da stare attenta a determinati sintomi. Ma tranquilli, sto meglio”, ha scritto l’influencer triestina.

Nikita Pelizon, la fine dell'amicizia con Antonella Fiordelisi

Durante la settima edizione del Grande Fratello Vip, dopo l’iniziale incompatibilità, Nikita Pelizon e Antonella Fiordelisi hanno stretto un profondo legame di amicizia. Durante le battute finali del reality show condotto da Alfonso Signorini, le due ex vippone si erano alleato contro il resto dei coinquilini (gli "Spartani"), e dopo la sua eliminazione, l’influencer campana aveva detto ai suoi fan di votare per la triestina, che poi è riuscita a trionfare ai danni della favorita Oriana Marzoli.

Tuttavia, pochi mesi dopo la conclusione del Gf Vip, l’amicizia tra le due è giunta al capolinea. Lo scorso settembre, Antonella e Nikita hanno litigato, e quest’ultima ha anche pubblicato alcune chat private per dare spiegazioni ai suoi follower. Durante una puntata di Casa Chi, la Fiordelisi ha rivelato che l’ormai ex amica se la sarebbe presa per un messaggio a suo dire ironico che lei le ha inviato su WhatsApp.

“Se è vero che non vado più d’accordo con Nikita? Già, purtroppo. Però in realtà io le voglio ancora molto bene, perché comunque ho bei ricordi di lei, anche se non è andata come speravo. Cosa è successo? Non c’è stata affinità dal punto di vista caratteriale una volta che siamo uscite dal programma. Però alla fine non è una cattiva persona. Diciamo che non ci siamo trovate e capite dopo. Se la nostra è un’amicizia chiusa? Sì, non ci siamo più sentite. Io le avevo mandato un messaggio qualche me e fa, ma lei non ha voluto più rispondere. Io sono molto autoironica e lei forse certe volte non ha percepito questa mia ironia.

Io sono la classica amica che ti passa qualcosa sui social per ridere. Lei in quel caso ha pensato che io la denigrassi e la prendessi in giro. Cosa che non è assolutamente vera. Non è successo nulla di grave. Semplicemente lei non capisce il mio modo di fare e io però non capisco il suo. Io le ho mandato un messaggio con un video divertente suo, l’ho taggata e le ho detto ‘oddio sembri una pazza’. Lei si è sentita un po’ offesa da questa battuta che le avevo fatto. Da lì nulla, non ci siamo più sentite. Per me è stata una cavolata, io con le mie amiche più care faccio così”.