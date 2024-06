Nonostante la storia d’amore sia andata in archivio ormai da oltre un anno, c’è ancora traccia di ruggini tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Nelle ultime ore, infatti, su X (ex Twitter), un like piazzato dallo speaker radiofonico non è passato inosservato, scatenando la reazione dei fan e della stessa influencer campana. Ma procediamo con ordine.

Ieri sera, Antonella ha rivelato di aver rivisto un suo ex (Mariano De Matteis, ndr), sottolineando di essere rimasta, a differenza delle passate relazioni, in ottimi rapporti con la persona con la quale si era lasciata. In molti, ci hanno letto anche una frecciatina neanche troppo velata nei confronti di Edoardo. “Oggi mi sono rivista con un mio ex in comitiva, sono rimasta in ottimi rapporti sia con lui che con i suoi amici e con i suoi parenti. Hanno tanta stima nei miei confronti e di qualsiasi cosa io abbia bisogno loro ci sono – ha detto la Fiordelisi -. Pochissime volte mi è capitato di rimanere in buona con un ragazzo, non è mai andato in competizione con me e non è mai stato invidioso di me. È stato bellissimo parlare con tutti loro dei miei progetti”.

Intanto, questo pomeriggio, Edoardo si è scusato con il suo fandom per “aver messo quel like qualche giorno fa…”. Sembra, infatti, che il volto di Forum abbia messo “mi piace” al tweet di una fan che gli augurava di aver trovato una nuova fidanzata che fosse gentile, colta e in armonia con la sua famiglia. Non si è fatta attendere la reazione ironica di Antonella: “Chiedo umilmente scusa ai miei nuovi occhiali da sole per averli inaugurati con questa foto”.

Insomma, nonostante la passionale quanto tormentata storia d’amore tra i due ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip sia giunta al capolinea ormai da oltre un anno, evidentemente c’è ancora del risentimento.