Il sito ufficiale del Grande Fratello ha annunciato i primi tre concorrenti ufficiali della nuova edizione, che debutterà su Canale 5 lunedì 16 settembre. Si tratta di Luca Calvani, Jessica Morlacchi e il trio di ex ragazze di Non è la Rai formato da Pamela Petrarolo, Ilaria Galassi e Eleonora Cecere.

Pochi istanti fa, Davide Maggio ha inoltre fatto il nome di una concorrente Nip che varcherà la porta rossa. Lei si chiama Sara Pilla, di professione gondoliera.

Chi è Sara Pilla, nuova concorrente Nip del Grande Fratello

“E’ abituata a muoversi tra le acque di Venezia, ma dal prossimo 16 settembre dovrà imparare a destreggiarsi tra quelle decisamente più agitate della diciottesima edizione di Grande Fratello. Davide Maggio, dopo aver annunciato il cast vip del GF, è in grado di anticiparvi ora che tra i concorrenti nip scelti da Alfonso Signorini per la prossima stagione del reality c’è la gondoliera Sara Pilla.

Residente nel sestiere di San Polo, Sara ha 24 anni, è nata a Venezia, ed è cresciuta in una famiglia di gondolieri. È stata una delle prime donne ad ottenere la licenza nella città lagunare: fin da quando era bambina, suo padre Fabio l’ha portata con sé in gondola, trasmettendole la passione, portata avanti in precedenza anche dai suoi nonni. Tuttavia, Pilla ha anche un altro sogno nel cassetto: quello di lavorare come attrice, modella e cantautrice. Oltre ad aver frequentato il Liceo Musicale Marco Polo di Venezia, la giovane ha potuto infatti studiare canto a Milano e suona il flauto traverso e il pianoforte.

L’attività di gondoliera non le ha proibito di affacciarsi al mondo dello spettacolo. Nel 2022 è stata insignita del titolo di Miss Italia Social. Suo era il compito di raccontare cosa accadeva dietro le quinte del concorso, vinto in quell’anno da Lavinia Abate”.