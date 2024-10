A distanza di alcune ore dalle parole di Raffaella Scuotto, che ha annunciato la fine della storia d’amore con Brando Ephrikian, anche l’ex tronista di Uomini e Donne ha rotto il silenzio.

Le parole di Brando Ephrikian

“Non mi sarei mai aspettato ad oggi di trovarmi in questa spiacevole situazione… Purtroppo la distanza dà la percezione delle cose ahimè completamente diversa dalla realtà. Oggi sono qui non per giustificarmi rispetto alle cose dette, anche perché assurde e infondate, ma per far valere la mia persona in quanto uomo, non posso accettare queste diffamazioni gratuite, sono sempre stato e lo sarò sempre una persona con principi sani… Spero che il tempo possa darmi ragione e che l’amore come sempre possa avere la meglio. Ovviamente chiedo il massimo rispetto per quanto riguarda me e Raffaella in un momento così delicato”.

Raffaella Scuotto: "Io e Brando non stiamo più insieme"

"La nostra storia è nata sotto gli occhi di tutti voi e voglio che sappiate da me, in prima persona che in seguito a vari episodi successi, io e Brando non stiamo più insieme. Tutto ciò che ho vissuto, per me, è stato reale e sincero, e l’avete vissuto insieme a me. La situazione è molto delicata al momento, ma voglio che sappiate che sto bene e sono serena. Vi prego di capirmi, vi voglio bene. Zia Raffa”.